Долгий путь к заказам: реактивная система залпового огня PULS (Израиль)

Две РСЗО PULS на разных шасси с разным вооружением. Идущая впереди несет 122-мм ракеты, машина за нею оснащена 306-мм изделиями На протяжении длительного времени израильская военная промышленность продвигает на международном рынке свою реактивную систему залпового огня PULS.
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