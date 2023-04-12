Долгий путь к заказам: реактивная система залпового огня PULS (Израиль)

Две РСЗО PULS на разных шасси с разным вооружением. Идущая впереди несет 122-мм ракеты, машина за нею оснащена 306-мм изделиями На протяжении длительного времени израильская военная промышленность продвигает на международном рынке свою реактивную систему залпового огня PULS.