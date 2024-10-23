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Орловские новости

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Орловский стилист рассказала о трендовых образах на Хэллоуин

Орловский стилист рассказала о трендовых образах на Хэллоуин

Чуть больше недели остается до самого необычного и загадочного праздника года – Хэллоуина. Несмотря на западноевропейское происхождение этого торжества, оно полюбилось многим орловцам и орловчанкам за возможность примерить на себе необычные образы.

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