Орловский стилист рассказала о трендовых образах на Хэллоуин

Чуть больше недели остается до самого необычного и загадочного праздника года – Хэллоуина. Несмотря на западноевропейское происхождение этого торжества, оно полюбилось многим орловцам и орловчанкам за возможность примерить на себе необычные образы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)