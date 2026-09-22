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Царьград

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Человек упал на пути. В Петербурге на станции "Комендантский проспект" утром образовалась длинная очередь - подробности

Человек упал на пути. В Петербурге на станции "Комендантский проспект" утром образовалась длинная очередь - подробности

При входе на станцию метро "Комендантский проспект" в Санкт-Петербурге образовалась "пробка". Люди стояли в длинной очереди - что происходит.

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