Путин преподал Макрону урок, припомнив ему судьбу Наполеона

Владимир Путин напомнил Макрону, чем закончилась интервенция Наполеона, пишет Sabah. Сравнение лестное, однако Западу действительно нужно задуматься: если тогда Россия сумела дать отпор могущественной империи, то что говорить о силе нынешней мировой ядерной державы, отмечает автор статьи.