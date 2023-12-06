Признанного виновным в мошенничестве академика Александра Асеева в ближайшее время лишат звания «Почетный житель Новосибирска».
Академик Асеев перестанет быть Почетным жителем Новосибирска
Комментарии
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Владимир Петров
Может, и академик он липовый? Купил в подземном переходе... А может, у старика столько заслуг перед Отечеством, что и простили бы, и оставили котеджик... Столько миллиардов растащили березовские-ходорковские-сердюковы с васильевой, а тут советский котеджик... Может, не стоило мужика позорить?
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