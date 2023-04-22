Трамп пообещал, что добьется полной независимости США от Китая в случае победы на выборах президента в 2024 году

Бывший глава США Дональд Трамп дал обещание, что он добьется полной независимости своей страны от Китайской Народной Республики в случае победы на выборах президента в 2024 году.
Популярные статьи
- Медведев заявил, что Британия была, есть и будет вечным врагом России, пока ее не уничтожит «новейшая система оружия» РФ
- Сын Пескова Николай подтвердил информацию Пригожина об участии в СВО и рассказал о получении медали «За отвагу»
- Рогозин о яркой вспышке над Киевом: «инопланетянам надоело ждать» обещанных Россией ударов по центрам принятия решений на Украине
Свежие комментарии