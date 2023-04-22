Аргументы недели

98 615 подписчиков

Трамп пообещал, что добьется полной независимости США от Китая в случае победы на выборах президента в 2024 году

Трамп пообещал, что добьется полной независимости США от Китая в случае победы на выборах президента в 2024 году

Бывший глава США Дональд Трамп дал обещание, что он добьется полной независимости своей страны от Китайской Народной Республики в случае победы на выборах президента в 2024 году.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх