Россия даст Армении деньги на партнерство с США – армяне надеются на щедрость наших коррумпированных чиновников

БлокнотРУ «Патриоты Армении» ликуют и требуют вывести наши войска из Гюмри: «Русские, трусливые предатели, на выход!» После заключения соглашения с США им кажется, что у страны наступает новая эра: свободная от России и счастливая.
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