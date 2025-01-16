Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Виталий Бонивур
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    Как можно быть одновременно хитрым и тупым?Россия даст Армен...

Россия даст Армении деньги на партнерство с США – армяне надеются на щедрость наших коррумпированных чиновников

Россия даст Армении деньги на партнерство с США – армяне надеются на щедрость наших коррумпированных чиновников

БлокнотРУ «Патриоты Армении» ликуют и требуют вывести наши войска из Гюмри: «Русские, трусливые предатели, на выход!» После заключения соглашения с США им кажется, что у страны наступает новая эра: свободная от России и счастливая.

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Комментарии
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Добрый Кот
Обязательно поможет. Ведь тагжикам помогаем.
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5 час.
оя
олег яковук
Армению готовят как и Украину к пушечному мясу
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1 час.
Игорь Васиков
Как можно быть одновременно хитрым и тупым?
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6 мин.

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