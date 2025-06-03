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Петербургский дневник

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Офтальмолог Баласанян рассказала, когда лучше делать лазерную коррекцию зрения

Офтальмолог Баласанян рассказала, когда лучше делать лазерную коррекцию зрения

Процедуру стоит провести осенью Лазерная коррекция зрения – это процедура, которая позволяет изменить форму роговицы глаза с помощью лазера, чтобы улучшить зрение и избавиться от необходимости носить очки или линзы.

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