Офтальмолог Баласанян рассказала, когда лучше делать лазерную коррекцию зрения

Процедуру стоит провести осенью Лазерная коррекция зрения – это процедура, которая позволяет изменить форму роговицы глаза с помощью лазера, чтобы улучшить зрение и избавиться от необходимости носить очки или линзы.
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