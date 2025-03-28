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Лауреаты всероссийской премии «Сможем вместе победить» артисты-волонтёры получили заслуженную награду

Лауреаты всероссийской премии «Сможем вместе победить» артисты-волонтёры получили заслуженную награду

Они не ждут наград. Они просто поступают по велению души. Для них Родина — не абстрактное понятие и в трудные времена они не жалеют ни сил, ни времени, ни материальных средств для того, чтобы помогать своей стране, тем, кому сегодня трудно.

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