Российский GLSDB: очередной сюрприз для ВСУ

Вражеские свидетельства существования УМПБ Д-30СНУниверсальные и планирующиеУже больше года тактика ВКС России в спецоперации основывается на широком применении авиабомб с УМПК – универсальном модуле планирования и коррекции.
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