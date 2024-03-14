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Российский GLSDB: очередной сюрприз для ВСУ

Российский GLSDB: очередной сюрприз для ВСУ

Вражеские свидетельства существования УМПБ Д-30СНУниверсальные и планирующиеУже больше года тактика ВКС России в спецоперации основывается на широком применении авиабомб с УМПК – универсальном модуле планирования и коррекции.

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