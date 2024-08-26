Сотрудниками полиции пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося хищением денежных средств граждан

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Москвы пресекли противоправную деятельность семи жителей разных регионов России.
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