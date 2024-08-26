Сотрудниками полиции пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося хищением денежных средств граждан

Алекс Сэм

Опустить их на зоне под камеры, а потом видео выложить в открытый доступ- другие 10 раз подумают прежде чем подобной фигнёй заниматься, так как никакой грев с воли п*дора не п*дором уже не сделает. Дёшево и сердито.