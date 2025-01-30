Художник Paul Henry

Пол Генри был ирландским художником, которого больше всего помнят за его пейзажи: пышные виды Западной Ирландии с высокими кучево-дождевыми облаками и спокойными озёрами и каналами, окружёнными сельскими деревнями, ландшафтами и географическими особенностями, характерными для ирландского острова.
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