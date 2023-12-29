Почему некоторые черные дыры испытывают сильные «ускорения»

Исследователи создали модели, позволяющие понять процесс образования черных дыр и нейтронных звезд в результате коллапса умирающих звезд, что объясняет, почему некоторые из этих объектов испытывают сильное вращение в межзвездном пространстве.
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