На хард-эндуро гонку «Губкинские тропы» приедут 40 спортсменов

В Губкинском 14 сентября состоится хард-эндуро гонка «Губкинские тропы». Заявки на участие в зрелищных соревнованиях уже подали около 40 спортсменов из Нового Уренгоя, Губкинский, Когалыма, Сургута и Нижневартовска.