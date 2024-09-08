На хард-эндуро гонку «Губкинские тропы» приедут 40 спортсменов

В Губкинском 14 сентября состоится хард-эндуро гонка «Губкинские тропы». Заявки на участие в зрелищных соревнованиях уже подали около 40 спортсменов из Нового Уренгоя, Губкинский, Когалыма, Сургута и Нижневартовска.
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