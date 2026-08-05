Рак побеждён? Что скрывают громкие новости от учёных

Каждый день в интернете появляются новости, способные всколыхнуть душу любого человека: «Учёные нашли бактерию, убивающую рак!», «Антарктические создания победят меланому!», «Вирусы атакуют опухоли - лекарство уже близко!».
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