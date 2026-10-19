У 70% населения России присутствует хотя бы один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов.
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