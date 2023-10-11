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ФедералПресс

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NYT: бойцы ВСУ пожаловались на постоянные обстрелы российскими военными

NYT: бойцы ВСУ пожаловались на постоянные обстрелы российскими военными

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября, ФедералПресс. Позиции украинских бойцов находятся под постоянным обстрелом. Чтобы не допустить продвижения противника, Россия использует разнообразные типы оружия, передает американская газета The New York Times.

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