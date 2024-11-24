Десантники 106-й ВДД подняли российский флаг над Дарьино Курской области Войска группировки «Север» продолжают наступать в Курской области, выбивая вторгшуюся в регион украинскую группировку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Десантники 106-й ВДД подняли российский флаг над Дарьино Курской области Войска группировки «Север» продолжают наступать в Курской области, выбивая вторгшуюся в регион украинскую группировку.
Свежие комментарии