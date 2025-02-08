Никита Михалков показал, как русских заставляют лицезреть мерзость

Николай Кузнецов Спасибо за инфу, не знал

Николай Кузнецов Брехня. Забыла добавить, может склероз, что платным было недолго и вскоре стало полностью бесплатным. Да и вначале тоже рабфаки были бесплатными. Не вводите в заблуждение мОлодежь😀