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  • Валера Морозов
    То, что ее наконец убрали, безусловно, правильно. Но ее же кто- то назначил? Это кощунство, потому что - она тварь.Никита Михалков п...
  • Николай Кузнецов
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  • Николай Кузнецов
    Спасибо за инфу, не зналНикита Михалков п...

Никита Михалков показал, как русских заставляют лицезреть мерзость

Никита Михалков показал, как русских заставляют лицезреть мерзость

"Терпи и смотри": Никита Михалков показал, как русских заставляют лицезреть мерзость. Как отметил режиссёр, удивляет то, что иконы, которые заряжены "человеческим чувством, страданиями, любовью", находятся в запасниках, хотя должны работать в храмах, быть для людей.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Спасибо за инфу, не знал
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6 мин.
Николай Кузнецов
Брехня. Забыла добавить, может склероз, что платным было недолго и вскоре стало полностью бесплатным. Да и вначале тоже рабфаки были бесплатными. Не вводите в заблуждение мОлодежь😀
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3 мин.
Валера Морозов
То, что ее наконец убрали, безусловно, правильно. Но ее же кто- то назначил? Это кощунство, потому что - она тварь.
Ответить
2 мин.
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