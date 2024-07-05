Физкультурный досуг ´День рождения Бабы Яги´.

Наши воспитанники побывали на Дне рождения самой Бабы Яги. Ребята поздравили именинницу традиционным хороводом ´Каравай´, а растроганная от нашего внимания Бабушка Яга от души повеселила ребят и пригласила поиграть в ее любимые игры: ´Бабка Ёжка´, ´Самый ловкий´, ´Быстрая метла´ .
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