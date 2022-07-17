Артета высказал мнение об игре Жезуса

Микель Артета высказал мнение касательно игры Габриэля Жезуса. Бразилец забил дважды в дебютном матче «канониров», победив «Нюрнберг» со счетом 5:3, и забил свой третий гол, что позволило его новому клубу одержать еще одну предсезонную победу.