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Артета высказал мнение об игре Жезуса

Артета высказал мнение об игре Жезуса

Микель Артета высказал мнение касательно игры Габриэля Жезуса. Бразилец забил дважды в дебютном матче «канониров», победив «Нюрнберг» со счетом 5:3, и забил свой третий гол, что позволило его новому клубу одержать еще одну предсезонную победу.

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