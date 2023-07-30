Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 291, в главном событии которого прошел бой за титул BMF между Джастином Гейджи и Дастином Порье.
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