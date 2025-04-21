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Аргументы и Факты

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Россияне в марте стали чаще покупать шины большего размера

Россияне в марте стали чаще покупать шины большего размера

В марте 2025 года в России зафиксирован значительный рост спроса на шины большого диаметра. Согласно исследованию аналитиков, количество шиномонтажных работ с 19-дюймовыми колесами увеличилось на 159% по сравнению с первым месяцем 2024 года.

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