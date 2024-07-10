Mash: Валерий Меладзе открестился от поддержки ВСУ и пообещал вернуться в Россию

Певец Валерий Меладзе опроверг поддержку им Украины и пообещал родным вернуться в Россию. Как пишет Telegram-канал Mash, артист во время недавнего пребывания в Москве обмолвился близким, что соскучился по стране, где прожил много лет.
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