Мотоциклист зацепился о машину, проезжая между автомобилями в Уссурийске

Мотоциклист зацепился о машину, проезжая между автомобилями в Уссурийске

В Уссурийске множественные ссадины и повреждение ноги получил мотоциклист, который во время передвижения подъехал слишком близко к автомобилю, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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