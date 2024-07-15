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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ди Мария о завершении карьеры в сборной: «Это было предначертано. Мечтал, что выйду в финале Кубка Америки и выиграю его» 

Ди Мария о завершении карьеры в сборной: «Это было предначертано. Мечтал, что выйду в финале Кубка Америки и выиграю его» 

Последним матчем 36-летнего вингера за национальную команду стал финал Кубка Америки против Колумбии (1:0 доп.

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