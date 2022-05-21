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«Динамо» и «Сочи» поделят второе место, «Рубин» на грани вылета. Последний тур РПЛ — он важный самый

«Динамо» и «Сочи» поделят второе место, «Рубин» на грани вылета. Последний тур РПЛ — он важный самый

Закрываем футбольный сезон. Перед последним туров в РПЛ остались две главные интриги: 1. Кто займёт второе место и получит серебряные медали 2.

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