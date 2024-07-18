Мурманчане за год стали ожидать от работодателей больших зарплат

МУРМАНСК, 18 июля, ФедералПресс. Жители Мурманской области хотят зарабатывать больше, чем прошлым летом – кандидаты на вакансии запрашивают ожидаемые доход на пять тысяч больше, чем за аналогичный период в 2023-м.
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