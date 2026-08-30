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Татар-информ

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Шесть человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Шесть человек погибли и 28 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Автобус попал в ДТП на Ставрополье Фото: © Прокуратура Ставропольского края Страшное ДТП, унесшее жизни шести человек, произошло минувшей ночью в поселка Иноземцево города Железноводска, что в Ставропольском крае.

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