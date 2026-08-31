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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» отдал купленного в январе защитника Соузу «Порту» в аренду

« Тоттенхэм » отправил защитника Жуана Виктора де Соузу в Португалию. Этот сезон 20-летний футболист проведет в составе «Порту» на правах аренды.

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