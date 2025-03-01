В Ватикане раскрыли состояние папы римского после нового приступа

В Ватикане сообщили, что папа римский спокойно провел ночь после бронхоспазма Папа римский Франциск спокойно провел ночь после перенесенного респираторного приступа, сообщила служба печати Святого престола.
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