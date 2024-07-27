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Национальный парк Кенозерье вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Национальный парк Кенозерье вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Кенозерье стало 33 объектом всемирного наследия, расположенным на территории РоссииС момента внесения культурного ландшафта «Заповеданное Кенозерье» в Предварительный список объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО прошло 10 лет и вот сегодня решение, наконец, принято на проходящей в индийской столице Нью-Дели 46-й сессии Комитета всемирного наследия.

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