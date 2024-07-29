Странам НАТО предрекли увеличение расходов на оборону для дальнейшей помощи Киеву

Странам НАТО надо будет увеличить расходы на оборону для дальнейшей помощи Киеву. Такую сделку после победы на выборах США Дональда Трампа членам Североатлантического альянса предрек почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Уайетт в статье для Politico.