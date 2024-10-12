Жители Новомосковска поздравляют Руслана Бутова с юбилеем

Сегодня свой юбилей, 45-летие, отмечает глава администрации города Новомосковск Руслан Бутов.Сегодня свой юбилей, 45-летие, отмечает глава администрации города Новомосковск Руслан Бутов: - Неожиданный сюрприз! Друзья, спасибо за поздравление! - поблагодарил за поздравление Руслан Бутов в своих соцсетях.
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