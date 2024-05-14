В НХЛ сообщили об отстранении Ничушкина от участия в плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин переведен на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ, из-за чего он не выступит в оставшихся матчах плей-офф, сообщили Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги.