Бесплатное обучение на водителей грузовиков организовали на улице Яблочкова

Единый пункт призыва Москвы на ул. Яблочкова совместно с ДОСААФ запускает набор призывников на бесплатную подготовку по военно-учётной специальности ВУС-837 — водитель категории «С».
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