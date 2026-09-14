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БИБИРЕВО наш дом

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Бесплатное обучение на водителей грузовиков организовали на улице Яблочкова

Единый пункт призыва Москвы на ул. Яблочкова совместно с ДОСААФ запускает набор призывников на бесплатную подготовку по военно-учётной специальности ВУС-837 — водитель категории «С».

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