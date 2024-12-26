Массовые поджоги с подачи СБУ: Не пора ли завести в России «карательную психиатрию»?

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
У  многих  нет  ума  и  самокритичности...Они  способны  действовать  только  по  внешнему  принуждению  или  по  тупому  стереотипу...Вот  эти  придурки  и  становятся  биороботами  нациков...&quot;Дуракам  закон  не  писан //  Если  писан  ,  то  не  читан //Если  читан ,  то  нет понят  //Если  понят  -  то  НЕ  ТАК  //!
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12 час.
Игорь Кузнецов
Быть абсолютно уверенными что &quot;ребята из ЦИПСО&quot; у нас не найдут исполнителей под разными предлогами нельзя. В последнее время по радио и ТВ пытаются объяснить как могут обманывать, это правильно. Нужно ещё и добавлять что ущерб восстанавливать нужно, вплоть до полной конфискации имущества.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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1 час.

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