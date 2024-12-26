Государство запустило ситуацию, а теперь жертвы мошенников превращаются в террористов Противостояние с Украиной в последние дни вышло на новый уровень.
Массовые поджоги с подачи СБУ: Не пора ли завести в России «карательную психиатрию»?
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
У многих нет ума и самокритичности...Они способны действовать только по внешнему принуждению или по тупому стереотипу...Вот эти придурки и становятся биороботами нациков..."Дуракам закон не писан // Если писан , то не читан //Если читан , то нет понят //Если понят - то НЕ ТАК //!
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12 час.
Игорь Кузнецов
Быть абсолютно уверенными что "ребята из ЦИПСО" у нас не найдут исполнителей под разными предлогами нельзя. В последнее время по радио и ТВ пытаются объяснить как могут обманывать, это правильно. Нужно ещё и добавлять что ущерб восстанавливать нужно, вплоть до полной конфискации имущества.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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1 час.
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