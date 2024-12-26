Массовые поджоги с подачи СБУ: Не пора ли завести в России «карательную психиатрию»?

ВА Владимир Акулов У многих нет ума и самокритичности...Они способны действовать только по внешнему принуждению или по тупому стереотипу...Вот эти придурки и становятся биороботами нациков..."Дуракам закон не писан // Если писан , то не читан //Если читан , то нет понят //Если понят - то НЕ ТАК //!

Игорь Кузнецов Быть абсолютно уверенными что "ребята из ЦИПСО" у нас не найдут исполнителей под разными предлогами нельзя. В последнее время по радио и ТВ пытаются объяснить как могут обманывать, это правильно. Нужно ещё и добавлять что ущерб восстанавливать нужно, вплоть до полной конфискации имущества.