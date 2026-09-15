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Тульские новости

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Аленичев стал главным тренером «Арсенала» в Туле

Аленичев стал главным тренером «Арсенала» в Туле

Дмитрий Аленичев возглавил «Арсенал», губернатор области подчеркнул важность нового импульса и смелого атакующего стиля для команды, за которую переживают десятки тысяч болельщиков.

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