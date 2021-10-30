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Американские сенаторы Грассли и Эрнст заявили о необходимости защиты с/х сектора от кибератак «российских хакеров»

Американские сенаторы Грассли и Эрнст заявили о необходимости защиты с/х сектора от кибератак «российских хакеров»

Американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст направили министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу письмо, в котором сообщили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора.

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