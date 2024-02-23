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Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

Варшава послала силовиков к фермерам после воззвания к Путину

@ Grzegorz Celejewski/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS Tекст: Дмитрий Бавырин Власти Польши наконец-то вмешались в ситуацию на границе с Украиной, хотя еще недавно наблюдали за ней чуть ли не со злорадством.

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Комментарии
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Олег Орлов
Совсем не дружеское отношение Европы... Впрочем , кружевные труселя поляки могут Украине помочь получить , даже по нескольку штук...
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