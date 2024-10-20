В Коврове завели дело на мать умершего без еды и воды годовалого ребёнка

В Коврове Владимирской области возбудили уголовное дело об убийстве в отношении женщины, которая на длительное время оставила своего годовалого сына без еды и воды одного в квартире, в результате чего он скончался.
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