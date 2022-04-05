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«Бездействие руководителей дорожной отрасли в ХМАО рискует спровоцировать социальное напряжение»

«Бездействие руководителей дорожной отрасли в ХМАО рискует спровоцировать социальное напряжение»

Компания правительства Ханты-Мансийского автономного округа, отвечающая за содержание региональных дорог, – «Северавтодор», находится в удручающей ситуации.

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