«Бездействие руководителей дорожной отрасли в ХМАО рискует спровоцировать социальное напряжение»

Компания правительства Ханты-Мансийского автономного округа, отвечающая за содержание региональных дорог, – «Северавтодор», находится в удручающей ситуации.
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