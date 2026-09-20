Собянин: Москвичи консолидировались вокруг президента и идеи сильной России

Москвичи консолидировались вокруг президента и идеи суверенитета и сильной России. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе общения по видеосвязи с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым в штабе Общественной поддержки партии.
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