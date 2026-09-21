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Human Rights Watch warns of risks to Haitians deported by U.S.

Human Rights Watch called on the U,S. to suspend deportations to Haiti, citing criminal violence, hunger and limited capacity to assist them.

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