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Приморье — лидер среди регионов ДВ по количеству атак с вредоносным ПО

Приморье — лидер среди регионов ДВ по количеству атак с вредоносным ПО

Примерно 15% зараженных вредоносным ПО инфраструктур находятся в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом регион занимает 4 место по числу скомпрометированных компаний среди всех регионов страны, выяснили специалисты "Ростелеком-Солар".

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