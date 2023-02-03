Приморье — лидер среди регионов ДВ по количеству атак с вредоносным ПО

Примерно 15% зараженных вредоносным ПО инфраструктур находятся в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом регион занимает 4 место по числу скомпрометированных компаний среди всех регионов страны, выяснили специалисты "Ростелеком-Солар".
Примерно 15% зараженных вредоносным ПО инфраструктур находятся в Дальневосточном федеральном округе. Таким образом регион занимает 4 место по числу скомпрометированных компаний среди всех регионов страны, выяснили специалисты "Ростелеком-Солар".
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