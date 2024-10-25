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test mazurok

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🟢 В Симферопольском районе выбирают главу администрации

🟢 В Симферопольском районе выбирают главу администрации На вакантную должность претендуют три кандидата — Сергей Петелин, Евгений Зотов и Максим Обаринчук.

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