Вещи, требующие регулярной замены

Любимая чашка, футболка, зубная щётка и т.д. – то, с чем порой так сложно расстаться. Но мало кто знает о том, что у любой, даже самой дорогой вещи есть срок эксплуатации, по истечении которого от неё стоит избавиться без сожаления.