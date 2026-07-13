В Кривом Роге военкомы насильно забрали священника канонической Церкви прямо с дороги

10 июля 2026 года в Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) принудительно мобилизовали клирика Александрийской епархии канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) иерея Романа Нагорняка.
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