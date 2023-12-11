Пропавшая из соцсетей модель Алеся Кафельникова вернулась в образе Мэрилин Монро

Модель Алеся Кафельникова вернулась в соцсети в легендарном образе Она позировала в чёрном боди. Фото: Соцсети Алеся Кафельникова снова появилась в социальных сетях, представив себя в образе Мэрилин Монро.
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