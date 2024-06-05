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Гладков: БПЛА атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе

Гладков: БПЛА атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе

Беспилотник сбросил на село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе взрывчатку. Два дома и одно административное здание получили повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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